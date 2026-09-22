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Экология

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Экопарк «Легенды Вишеры» временно закрыли для посетителей

Экопарк «Легенды Вишеры», который находится на территории заповедника «Вишерский», закрылся для посещения. Это временная мера, которая необходима для модернизации пространства.

Заповедник «Вишерский»/ВКонтакте
Заповедник «Вишерский»/ВКонтакте
Заповедник «Вишерский»/ВКонтакте

В экопарке обновляют тропу, чинят дорожки и настил. В заповеднике говорят, что строительные работы в самом разгаре, поэтому посетителей просят воздержаться от прогулок рядом с ними. Все работы планируют завершить в сентябре 2026 года.

Напомним, модернизация парка «Легенды Вишеры» включает также установку видеонаблюдения для безопасности заповедной территории и информационные таблички, для лучшей навигации среди местной флоры и фауны. Там же появятся фигуры животных в натуральную величину.

Информационный обзор редакции.

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