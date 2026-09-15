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Экология

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Два участка на реках Пыж и Мулянка расчистили от нефтепродуктов

В Перми завершена расчистка загрязнений нефтепродуктами на двух из четырех участках на реках Пыж и Мулянка. В Минприроды рассказали, что работы по ликвидации последствий разлива, который случился в июле, идут круглосуточно. В них участвуют 166 человек.

Пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На двух участках спецподразделения и волонтеры очищают древесно-кустарниковую растительность и берега. Им осталось еще 600 метров русел водных объектов и около 40% загрязненных земельных участков.

В акватории заводи на левом берегу и в районе парка «Манки Ривер парк» до выхода в Каму полностью собраны нефтепродукты. Волонтеры завершили очищать территории от деревьев и кустарников. Сейчас на воду в районе этих территорий распыляют биоразлагаемый сорбент. В пресс-службе министерства природы уточнили, что он безопасен и нужен для того, чтобы не произошло вторичное загрязнение.

Специалисты продолжают мониторинг. По данным на 11 сентября, есть снижение показателей концентрации нефтепродуктов в водных объектах и почвы на очищенных участках.

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