Открылся первый визит-центр в долине реки Данилиха: он посвящен озеленению

Новый визит-центр получил название «Серебрянский». Вход в него находится в районе дома №15 по улице Моторостроителей. Новое пространство посвящено озеленению: это символично, так как в Серебрянском парке растет более 150 видов растений. В визит-центре представлена экспозиция, рассказывающая о городском озеленении, почвах и их роли, инструментах, необходимых для работы с растениями, растениях-помощниках, которые борются с инфекциями и опасными насекомыми.

В пресс-службе администрации рассказали, что в «Серебрянском» на постоянной основе будет работать полка для обмена растениями и книгами. В новом пространстве планируют также устраивать теоретические и практические занятия и встречи со специалистами по посадке, обрезке, уходу и содержанию деревьев, кустарников, многолетних трав и других растений.

Информационный обзор редакции.