Началось восстановление пораженных жуком-полиграфом лесов

В 2025 году в пермских лесах высадили почти 17 тыс. деревьев. Темпы по восстановлению лесов планируют сохранить и в следующие годы.

Ранее в министерстве природы рассказывали, что вместо вырубленных пихт будут сажать ели и сосны. Работы по восстановлению проведут в каждом лесном участке после завершения санитарной рубки. Она считается единственным способом борьбы с уссурийским полиграфом, который завелся в Пермском крае в 2022 году.