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Началось восстановление пораженных жуком-полиграфом лесов

Началось восстановление лесов, пораженных уссурийским полиграфом. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на директора Пермского лесничества Максима Куликова, в местах санитарной вырубки высаживают молодые деревья.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В 2025 году в пермских лесах высадили почти 17 тыс. деревьев. Темпы по восстановлению лесов планируют сохранить и в следующие годы.

Ранее в министерстве природы рассказывали, что вместо вырубленных пихт будут сажать ели и сосны. Работы по восстановлению проведут в каждом лесном участке после завершения санитарной рубки. Она считается единственным способом борьбы с уссурийским полиграфом, который завелся в Пермском крае в 2022 году.

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