В Перми создадут два новых визит-центра на «Зеленом кольце»

Сейчас на объектах специалисты проводят финальные отделочные работы, устанавливают климатическое оборудование в виде тепловых насосов и готовят экспозиционное оборудование.

Визит-центр в Серебрянском парке будет находиться у входа №13. Его экспозицию посвятят городскому озеленению, почвам и их роли. Она расскажет не только о настоящем города, но и о его «зеленой» истории — например, каким озеленение было в прошлом, что для городской зелени сделал лесовод Валентин Миндовский и почему Пермь называют самым зеленым городом страны.

Визит-центр в парке Каменских, у входа №3, адресуют долине Реки Данилихи. В нем будут работать две зоны: коворкинг-библиотека с читальным залом и экологическими играми и экспозиционная зона для экскурсий, кинопоказов и лекций. Центр будет выполнять роль образовательной площадки по направлениям: охрана природы, локальное краеведение, гидробиология и урбанистика. В его стенах можно будет узнать о создании облика долины реки Данилихи, как проходит восстановление природы малых рек и чем каждый житель может помочь городской природе.

«Визит-центры станут новыми любимыми местами во время прогулок по экотропам, в которых каждый сможет узнать что-то новое о пермской природе через интересные форматы», — отмечал пермский мэр Эдуард Соснин.

Визит-центры на территории малых рек возводят по проекту «Зеленое кольцо». В его рамках уже открыто две площадки: «Егошиха» в парке «Разгуляй» и «Горки» в парке «Городские горки».

Ранее мы предупреждали, что один из маршрутов заповедника «Басеги» закрыли для туристов из-за краснокнижных сапсанов.

Информационный обзор редакции.