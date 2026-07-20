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В Перми волонтеры и зоологи спасают птиц, пострадавших от нефтеразлива

В Пермском округе продолжается операция по спасению птиц, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж. К работе привлечены волонтеры, ветеринары и специалисты пермского зоопарка, сообщает «Новый компаньон».

Ольга Андрианова | vk.ru/andrianova_za_pmo

По информации, полученной от координатора волонтеров Анастасии Старковой, на данный момент отловлено около 30 птиц, в основном уток. Всех их отмыли от нефтепродуктов, обеспечили медикаментами для предотвращения интоксикации и разместили в теплых помещениях. Для временного содержания спасенных птиц парк отдыха «Манки-Парк» предоставил свои помещения, а пермский зоопарк доставил клетки и обогревающие лампы.

Специалисты зоопарка, включая ветеринара и зоолога, осмотрели пострадавших птиц и дали рекомендации по их дальнейшему лечению и питанию. Тем временем, на реках продолжаются работы по ликвидации последствий разлива: экологические службы собирают нефтяную пленку с поверхности воды, установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.

Ситуация находится на контроле Росприроднадзора, пермской природоохранной прокуратуры и Министерства природных ресурсов Пермского края, как сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова на своей странице в социальных сетях. Поисковые группы продолжают обследовать берега и акваторию рек для обнаружения других пострадавших животных.

Волонтерский штаб, развернутый на территории «Манки-парка», продолжает свою работу и принимает помощь от неравнодушных граждан. Для реабилитации птиц требуются физраствор, средства индивидуальной защиты и другие материалы.

Ранее мы рассказывали, что уровень воды в реке Егошихе поднялся более чем на 50 сантиметров.

Информационный обзор редакции.

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