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Экология

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Появились фотографии со строительства экотропы на камень Ветлан

Обустройство экологической тропы на территории камня Ветлан в природном парке «Пермский» должны завершить летом 2026 года. В пресс-службе Минприроды рассказали, что работы идут по графику.

На территории появятся входная группа, деревянный настил, стенды и указатели движения на развилках троп и поворотах. На тропе построят смотровые площадки и места для отдыха с перилами.

Лестницу для подъема на Ветлан оборудуют навесами, а сами ступени будут выполнены из просечного листа — металлические ячейки могут выдерживать большой вес и сохранять стойкость при любых погодных условиях, даже при перепадах температуры и влажности.

Информационный обзор редакции.

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