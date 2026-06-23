Появились фотографии со строительства экотропы на камень Ветлан

Обустройство экологической тропы на территории камня Ветлан в природном парке «Пермский» должны завершить летом 2026 года. В пресс-службе Минприроды рассказали, что работы идут по графику.
На территории появятся входная группа, деревянный настил, стенды и указатели движения на развилках троп и поворотах. На тропе построят смотровые площадки и места для отдыха с перилами.
Лестницу для подъема на Ветлан оборудуют навесами, а сами ступени будут выполнены из просечного листа — металлические ячейки могут выдерживать большой вес и сохранять стойкость при любых погодных условиях, даже при перепадах температуры и влажности.
Информационный обзор редакции.
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