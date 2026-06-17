Голубые ели на Комсомольском проспекте будут лечить с помощью стволовых инъекций

Сейчас на лечении деревья на шоссе Космонавтов и в Новых Лядах. В этом году планируют провести процедуры голубым елям на Комсомольском проспекте, улицах Белинского и Луначарского, а также в Саду соловьев.

Впервые технологию стволовых инъекций начали применять в Перми в 2023 году. По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрия Андреева, в центре города, особенно вдоль дорог, деревья испытывают особую нагрузку, поэтому подвержены разных заболеваниям, против которых не всегда эффективны обычные удобрения. Поэтому иммунитет деревьев повышают с помощью стволовых инъекций. Для них используют препараты, которые защищают растения от болезней, вредителей и последствий засухи и морозов.

Информационный обзор редакции.