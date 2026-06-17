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Голубые ели на Комсомольском проспекте будут лечить с помощью стволовых инъекций

В Перми деревья вдоль улично-дорожной сети начали лечить стволовыми инъекциями. Специальный препарат вводят под кору, а после он распространяется по сосудистой системе дерева вплоть до листьев.

МКУ «Городское зеленое строительство»/ВКонтакте
МКУ «Городское зеленое строительство»/ВКонтакте

Сейчас на лечении деревья на шоссе Космонавтов и в Новых Лядах. В этом году планируют провести процедуры голубым елям на Комсомольском проспекте, улицах Белинского и Луначарского, а также в Саду соловьев.

Впервые технологию стволовых инъекций начали применять в Перми в 2023 году. По словам начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрия Андреева, в центре города, особенно вдоль дорог, деревья испытывают особую нагрузку, поэтому подвержены разных заболеваниям, против которых не всегда эффективны обычные удобрения. Поэтому иммунитет деревьев повышают с помощью стволовых инъекций. Для них используют препараты, которые защищают растения от болезней, вредителей и последствий засухи и морозов.

Информационный обзор редакции.

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