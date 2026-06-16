Один из маршрутов заповедника «Басеги» закрыли для туристов из-за краснокнижных сапсанов

Представители заповедника рассказали, что краснокнижные хищники два года назад уже выбирали этот район для выведения потомства. Тогда тропу также временно закрыли. Этим летом запрет на посещение маршрута «К Южному Басегу» для туристов будет действовать до конца июня.

«Веские основания для этого имеются. Сапсаны крайне негативно, можно даже сказать "истерично", относятся к приближению человека к своим гнездам. Вот и нынче, стоило только паре научных сотрудников оказаться в зоне их видимости, на расстояние около 300 м, как оба крылатых родителя нервно взвились в воздух и закружились над утесами, оглашая окрестности громкими прерывистыми криками. Заповедным наблюдателям пришлось экстренно ретироваться, чтобы не беспокоить понапрасну красивых птиц», — объяснил научный сотрудник заповедника Виктор Семёнов.

Сапсан редко встречается в стране, птица занесена в Красную книгу России, поэтому в заповеднике обязаны обеспечить ей максимально комфортные условия гнездования, полностью избавив от беспокойства людьми на период насиживания кладки и выкармливания птенцов.

Информационный обзор редакции.