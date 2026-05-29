Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Открылся второй визит-центр в долине реки Егошиха: показываем, что внутри

В долине реки Егошиха открылся второй визит-центр. Он располагается у Средней дамбы, в парке «Городские горки», отсюда и название — «Горки».

Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram

Новый визит-центр посвящен экологическим профессиям: дети и взрослые смогут узнать о тех, кто озеленяет город, заботится об окружающей среде, занимается экопросвещением и экотуризмом. В новом пространстве также проводят различные активности по изучению природы.

У второго визит-центре в долине реки Егошиха есть детская площадка с тарзанкой, а также перлога. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в день открытия «Горок» у центра высадили 30 деревьев и больше 300 кустарников в рамках акции «Дерево-городу».

Напомним, зимой 2026 года в долине реки Егошиха открылся первый визит-центр под названием «Егошиха». Экспозицию для него создавал Пермский краеведческий музей, она состоит из трех разделов: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород и слои времени».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: