Открылся второй визит-центр в долине реки Егошиха: показываем, что внутри

Новый визит-центр посвящен экологическим профессиям: дети и взрослые смогут узнать о тех, кто озеленяет город, заботится об окружающей среде, занимается экопросвещением и экотуризмом. В новом пространстве также проводят различные активности по изучению природы.

У второго визит-центре в долине реки Егошиха есть детская площадка с тарзанкой, а также перлога. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в день открытия «Горок» у центра высадили 30 деревьев и больше 300 кустарников в рамках акции «Дерево-городу».

Напомним, зимой 2026 года в долине реки Егошиха открылся первый визит-центр под названием «Егошиха». Экспозицию для него создавал Пермский краеведческий музей, она состоит из трех разделов: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород и слои времени».

