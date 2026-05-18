Еще 12 пещер Пермского края собираются открыть для туристов

Пермский край намерены сделать центром спелеотуризма. На территории региона есть сотни пещер, включая Ординскую, Пашийскую, Кизеловскую, но нет оборудованных с установленными турмаршрутами для массового посещения.

Кунгурская ледяная пещера/Telegram

В Пермском крае собираются открыть еще 12 пещер, одни будут доступны доступны обычным туристам, другие — только профессионалам. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на главу минприроды Дмитрия Белановича, список пещер уже определен, сейчас проходят исследование для возможности создания организованного туризма на их территории.

Ключевым и пилотным проектом станет Мечкинская пещера, которая находится под Кунгуром. Дирекция ООПТ Пермского края получила лицензию на ее использование: когда завершатся исследовательские работы, начнется разработка проекта ее благоустройства и зонирования.

