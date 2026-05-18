Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Экоцентр «Разделяю сердцем» закрывается

В Перми собираются закрыть экоцентр «Разделяю сердцем» на улице Сакко и Ванцетти. Он был открыт в 2023 году как образовательно-просветительское пространство для детей и взрослых, которое продвигало принципы раздельного сбора отходов и повышения экологической осведомленности населения.

Разделяю сердцем/ВКонтакте

Экоцентр «Разделяю сердцем» закрывается с 23 мая. Создатели проекта рассказали, что решение было принято после тщательного анализа его эффективности и устойчивости.

«Несмотря на положительные социальные результаты, достигнутые за время его реализации, возникли определенные трудности, которые сделали дальнейшее продолжение проекта нецелесообразным. Финансовые ограничения: отсутствие господдержки и высокие процентные ставки и как следствие недостаток средств для поддержания инфраструктуры сбора и переработки», — рассказали в команде проекта. Потраченные знания и опыт собираются использовать для разработки новых инициатив в области управления отходами.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: