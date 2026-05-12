Началась обработка от клещей в экопарках долин малых рек

Акарицидная обработка началась на территориях долин рек Егошиха и Данилиха: в экопарках им. А. И. Жунева, Каменских, «На Погорной», «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Зеленка», «Серебрянский».
Специалисты обрабатывают экологические тропы, спортивные и детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула собак. Общая площадь составляет 5,2 га.
Второй этап обработки экологических парков в долинах малых рек Перми пройдет в июле. В городской администрации отметили, что полагаться только на противоклещевой состав не стоит, так как их могут перенести на обработанную зону птицы и животные.
Комментарии (0)