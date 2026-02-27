Заповедник «Вишерский» снова попытается попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Недавно заповедник «Вишерский» отметил 35-летие. «Наша территория истинно заповедная, для посещения людей открыт лишь 1% от территории заповедника», — отметил директор Павел Бахарев. Усиление природоохранного статуса нужно, чтобы защитить территорию «Вишерского» от возросшей активности рядом с ним. На соседних землях, на востоке от заповедника, стали чаще заниматься разработкой полезных ископаемых, а в 15 км от границы выросло число посетителей близлежащих природных объектах, в частности, перевела Дятлова.

В 2022 году заповедник «Вишерский» уже пытался попасть в список ЮНЕСКО, в частности, в перечень биосферных резерватов. Но заявку тогда не одобрили. В России такой статус имеют 11 природных территорий, в том числе соседний Печоро-Илычский заповедник.

Информационный обзор редакции.