Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Заповедник «Вишерский» снова попытается попасть в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Руководство заповедника «Вишерский» собирается получить для территории международный природоохранный статус. Для этого будет подана заявка для включения заповедника в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Никита Глущенко

Недавно заповедник «Вишерский» отметил 35-летие. «Наша территория истинно заповедная, для посещения людей открыт лишь 1% от территории заповедника», — отметил директор Павел Бахарев. Усиление природоохранного статуса нужно, чтобы защитить территорию «Вишерского» от возросшей активности рядом с ним. На соседних землях, на востоке от заповедника, стали чаще заниматься разработкой полезных ископаемых, а в 15 км от границы выросло число посетителей близлежащих природных объектах, в частности, перевела Дятлова.

В 2022 году заповедник «Вишерский» уже пытался попасть в список ЮНЕСКО, в частности, в перечень биосферных резерватов. Но заявку тогда не одобрили. В России такой статус имеют 11 природных территорий, в том числе соседний Печоро-Илычский заповедник. 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: