Новый муниципальный питомник для растений собираются открыть в 2027 году

В питомнике планируют вести полный цикл древесно-кустарниковых растений: от семян до крупномерных саженцев, готовых к посадке на территории города.

Муниципальный питомник для растений собираются открыть в 2027 году. Сейчас утверждают его основные параметры и передают городу. По данным пресс-службы городской думы, участок под будущий питомник находится в федеральной собственности.

