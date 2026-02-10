Открылся первый визит-центр в долине реки Егошиха: показываем, какой он

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, в визит-центре будут проходить мастер-классы, арт-практики, выставки и общественные мероприятия. С него будут начинаться экскурсии по маршрутам долины реки Егошихи.

Напомним, экспозицию для визит-центра готовил Пермский краеведческий музей, она состоит из трех разделов: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород и слои времени».

В 2026 году в Перми откроется еще один визит-центр в долине Егошихи, он находится в районе Средней дамбы. В 2027-м начнут работать еще два визит-центра в долине реки Данилиха.

