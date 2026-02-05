В минтуризма показали, как проходят работы по обустройству экотропы на Ветлан

Работы идут поэтапно: к ним относится обустройство лестничного подъема в 950 ступеней, входной группы, тропы и смотровой площадки на вершине. На них выделяли порядка 65 млн рублей.

Уже смонтированы винтовые сваи, а также навесы от дождя, ступени и переходные площадки. Готов постамент входной группы. По данным пресс-службы министерства туризма, пройдено 200 из 225 метров подъема. Все работы по обустройству экотропы на Ветлан должны завершить летом 2026 года.

