Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Орнитологи насчитали больше двух тысяч зимующих крякв в Перми и рассказали, где их искать

В Перми насчитали больше 2,4 тыс. зимующих водоплавающих и околоводных птиц. В Пермском орнитологическом сообществе рассказали об итогах народного мониторинга «Серая шейка» в 2026 году.

Михаил Разгуляев

Больше всего скоплений уток было на реке Данилиха: в районе дома №13 на Грузинской, в сквере Каменских, парке на Подгорной, у моста «1000 ступеней», у Красновского ручья. В этих местах волонтеры за два дня акции насчитали более 1000 крякв.

Также основными местами скоплений крякв в Перми стали устье ручья Гремячий, Кама вдоль городской набережной, Райском Саду на реке Большая Мотовилиха, также Егошиха, Данилиха, Мулянка, Гусянка. Большая часть реки Ива из-за недавних морозов большая оказалась покрыта льдом, поэтому уток обнаружили только на ее притоке — реке Таложанка.

Кроме зимующих крякв на незамерзающих участках малых рек города и на реке Каме обнаружили чирка-свистунка и орлана-белохвоста.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: