Орнитологи насчитали больше двух тысяч зимующих крякв в Перми и рассказали, где их искать

Больше всего скоплений уток было на реке Данилиха: в районе дома №13 на Грузинской, в сквере Каменских, парке на Подгорной, у моста «1000 ступеней», у Красновского ручья. В этих местах волонтеры за два дня акции насчитали более 1000 крякв.

Также основными местами скоплений крякв в Перми стали устье ручья Гремячий, Кама вдоль городской набережной, Райском Саду на реке Большая Мотовилиха, также Егошиха, Данилиха, Мулянка, Гусянка. Большая часть реки Ива из-за недавних морозов большая оказалась покрыта льдом, поэтому уток обнаружили только на ее притоке — реке Таложанка.

Кроме зимующих крякв на незамерзающих участках малых рек города и на реке Каме обнаружили чирка-свистунка и орлана-белохвоста.

Информационный обзор редакции.