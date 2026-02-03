Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Сенсорный прибрежный парк собираются создать в долине реки Мулянка

В долине реки Мулянка собираются создать сенсорный прибрежный парк. Его территория станет частью проекта «Зеленое кольцо». Разработкой проектной документации планируют заняться в 2026 году.

Катерина Кравцова

Как сообщает издание «Текст», парк в долине реки Мулянка станет инклюзивным рекреационным пространством: будут созданы тихие зоны для медитации среди растений и звуков воды, тактильные дорожки, видовые площадки. В будущем парке собираются обустроить также детские площадки, прогулочные зоны, сделать безопасные подходы к воде, навигацию и освещение.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: