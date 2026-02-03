Сенсорный прибрежный парк собираются создать в долине реки Мулянка

Как сообщает издание «Текст», парк в долине реки Мулянка станет инклюзивным рекреационным пространством: будут созданы тихие зоны для медитации среди растений и звуков воды, тактильные дорожки, видовые площадки. В будущем парке собираются обустроить также детские площадки, прогулочные зоны, сделать безопасные подходы к воде, навигацию и освещение.

