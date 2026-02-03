Стало известно, зачем в Хохловке собираются вырубать деревья

На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» планируют вырубить деревья. Работы должны провести до конца 2026 года, но сначала исполнителю нужно будет провести обследование зеленых насаждений.
Вырубке в первую очередь подлежат аварийные и зараженные жуком-полиграфом деревья. Как сообщает портал Properm.ru со ссылкой на директора краеведческого музея Татьяну Вострикову, с каждым годом кромка леса подступает все ближе к памятникам архитектуры, закрывая видовые точки и разрастаясь на местах, где планируются новые объекты экспозиции.
На очищенных местах в музее Хохловка собираются разместить усадьбу Н. М. Быкова из деревни Буланова Сивинского района, площадку с крытой беседкой и часовню на погосте из деревни Редикор.
