Стало известно, зачем в Хохловке собираются вырубать деревья

Вырубке в первую очередь подлежат аварийные и зараженные жуком-полиграфом деревья. Как сообщает портал Properm.ru со ссылкой на директора краеведческого музея Татьяну Вострикову, с каждым годом кромка леса подступает все ближе к памятникам архитектуры, закрывая видовые точки и разрастаясь на местах, где планируются новые объекты экспозиции.

На очищенных местах в музее Хохловка собираются разместить усадьбу Н. М. Быкова из деревни Буланова Сивинского района, площадку с крытой беседкой и часовню на погосте из деревни Редикор.

