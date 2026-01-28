Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парк в районе Средней дамбы официально назван в честь художника Александра Жунева

Экопарк в долине реки Егошиха официально назвали в честь уличного художника Александра Жунева. Соответствующие постановление появилось на сайте городской администрации.

Катерина Кравцова

«Парк Жунева» находится на участке от улицы Революции до Южной дамбы. Там же находится один из известных арт-объектов, созданных художником — гусеница из автомобильных шин. Александр Жунев посвятил свою работу медленному и трудному процессу борьбы с мусором, который жители сбрасывают в реки Перми.

В числе предложенных названий для экопарка также были «Тропа юнната» и «Средняя дамба».

