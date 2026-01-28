Парк в районе Средней дамбы официально назван в честь художника Александра Жунева

«Парк Жунева» находится на участке от улицы Революции до Южной дамбы. Там же находится один из известных арт-объектов, созданных художником — гусеница из автомобильных шин. Александр Жунев посвятил свою работу медленному и трудному процессу борьбы с мусором, который жители сбрасывают в реки Перми.

В числе предложенных названий для экопарка также были «Тропа юнната» и «Средняя дамба».

