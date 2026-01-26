Стало известно, почему вода в Данилихе окрасилась в ярко-зеленый цвет

Как выяснилось, вода в Данилихе могла стать зеленой из-за уранина (флуоресцеин натрия). Как сообщает 59.RU со ссылкой на «Т-Плюс», это безопасный нетоксичный маркер, который был добавлен в систему для диагностики теплоносителей — с его помощью можно увидеть утечки теплоносителя. Ярко-зеленый цвет воды может быть следствием нелегального подключения жителей в тепловую сеть.

Диагностику сетей тепловики планируют продолжить до конца февраля, и она охватит несколько районов Перми. В «Т Плюс» объяснили, что цвет воды станет нормальным в течение нескольких дней благодаря естественному разбавлению.