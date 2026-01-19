Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Столетний дуб у Средней дамбы снова испортили коммунальщики

Пермские коммунальщики снова повредили столетний дуб, который растет рядом со Средней Дамбой. Летом 2025 года дерево получило охранный статус.

Надежда Баглей/ВКонтакте

По словам экоактивистки, создательницы Сада соловьев Надежды Баглей, при уборке улицы снег с реагентами навалили прямо под старый дуб, а трактор снес два куста шиповника, посаженных у него. «Будем обсуждать с управлением экологии и департаментом дорог и благоустройства регламенты охраны деревьев, внесенных в реестр. И в целом защиту зеленых насаждений по уборке снега», — отметила Надежда Баглей.

Летом 2025 года коммунальщики во время раскопок повредили корни старейшего дерева.

