Столетний дуб у Средней дамбы снова испортили коммунальщики

По словам экоактивистки, создательницы Сада соловьев Надежды Баглей, при уборке улицы снег с реагентами навалили прямо под старый дуб, а трактор снес два куста шиповника, посаженных у него. «Будем обсуждать с управлением экологии и департаментом дорог и благоустройства регламенты охраны деревьев, внесенных в реестр. И в целом защиту зеленых насаждений по уборке снега», — отметила Надежда Баглей.

Летом 2025 года коммунальщики во время раскопок повредили корни старейшего дерева.

