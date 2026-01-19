Столетний дуб у Средней дамбы снова испортили коммунальщики

Пермские коммунальщики снова повредили столетний дуб, который растет рядом со Средней Дамбой. Летом 2025 года дерево получило охранный статус.
По словам экоактивистки, создательницы Сада соловьев Надежды Баглей, при уборке улицы снег с реагентами навалили прямо под старый дуб, а трактор снес два куста шиповника, посаженных у него. «Будем обсуждать с управлением экологии и департаментом дорог и благоустройства регламенты охраны деревьев, внесенных в реестр. И в целом защиту зеленых насаждений по уборке снега», — отметила Надежда Баглей.
Летом 2025 года коммунальщики во время раскопок повредили корни старейшего дерева.
