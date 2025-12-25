Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Пермском крае планируют создать охраняемую территорию «Васильевские увалы»

В Пермском крае может появиться еще одна особо охраняемая природная территория — «Васильевские увалы». Судя по документации, опубликованной на сайте регионального министерства природных ресурсов, она расположена на территории Нытвенского и Ильинского муниципальных округов в границах Григорьевского и Ильинского участковых лесничеств.

Пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Площадь новой особо охраняемой природной территории составит порядка 13,5 тыс. га. В «Васильевских увалах» будут запрещены сплошная рубка леса, размещение и утилизация отходов, проезд и стоянка транспорта вне дорог и специально отведенных мест, промысловая охота и промышленное рыболовство.

Всего в Пермском крае насчитывается порядка 325 особо охраняемых природных территорий. К ним относятся памятники природы, охраняемые ландшафты, природные резерваты и историко-природные комплексы.

