К проекту «Зеленое кольцо» добавят участки в долинах рек Егошиха, Данилиха, Ива

К проекту «Зеленое кольцо» Перми собираются добавить дополнительные участки в долинах рек Егошиха и Данилиха. В пресс-службе городской администрации говорят, что это позволит связать уже благоустроенные парки в большие пешеходные маршруты.
Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации по благоустройству участков в долинах рек Егошиха и Данилиха.
Также в 2025 году Институт территориального планирования разработал концепция обустройства долины реки Ивы, параллельно идут работы по обустройству долины Мулянки. По данным портала v-kurse.ru, в проект «Зеленое кольцо» собираются добавить также долину реки Малая Язовая в микрорайоне Вышка-2.
Комментарии (0)