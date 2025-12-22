К проекту «Зеленое кольцо» добавят участки в долинах рек Егошиха, Данилиха, Ива

Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации по благоустройству участков в долинах рек Егошиха и Данилиха.

Также в 2025 году Институт территориального планирования разработал концепция обустройства долины реки Ивы, параллельно идут работы по обустройству долины Мулянки. По данным портала v-kurse.ru, в проект «Зеленое кольцо» собираются добавить также долину реки Малая Язовая в микрорайоне Вышка-2.