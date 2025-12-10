Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Больше 800 хвойных деревьев в пермских лесах обработают пахучим составом

Хвойные деревья в пермских лесничествах начали обрабатывать специальным одорирующим составом. Это смесь органических кислот, которые вызывают неприятный запах при попадании в теплое помещение.

Управление по экологии и природопользованию города Перми

Обработанное дерево становится непригодным в качестве новогодней елки. В пресс-службе администрации Перми объяснили, что это нужно для предотвращения незаконных вырубок.

Для обработки деревьев в Перми используют сертифицированные препараты, безопасность которых подтверждена для деревьев, людей и животных. Работы продлится до 15 декабря: они коснутся 800 деревьев.

