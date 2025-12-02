Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Зараженные полиграфом леса разрешат вырубать намного быстрее

В Пермском крае зараженные уссурийским полиграфом леса смогут вырубать намного быстрее. Минприроды России подготовило соответствующие изменения в приказ «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов», которые позволят эффективнее защищать леса от опасных вредителей.

Ольга Бондарь

Изменения помогут ускорить обследование зараженных деревьев и назначать своевременную вырубку для уничтожения стволовых вредителей. «Например, это касается уссурийского полиграфа, который повреждает леса в Пермском и Красноярском краях, Иркутской, Томской и Кемеровской областях», — объяснили в пресс-службе минприроды РФ.

Срок подготовки акта обследования сократится с 30 до 5 дней, в течение трех дней после утверждения он должен быть опубликован в интернете. Обновленные правила разрешат вырубку вне зависимости от состояния, например, если дерево уже заражено вредителями, но внешне здорово — это нужно, чтобы не дать распространиться полиграфу и другим короедам на ранней стадии.

