В Саду соловьев появился волосатый лед — это редкое природное явление

«Ледяные волосы» (их еще называют «снежные волосы», «ледяная борода» и «мохнатый лед») появились на трухлявом заповеднике. Фотографией чудесного явления поделилась Екатерина Никитина. «Получается, что наши трухлявые заповедники не только радуют нас разнообразными грибами в течение лета, но и показывают удивительные и редкие природные явления во время предзимья», — рассказали в соцсетях Сада соловьев.

Для возникновения редкого природного явления важны несколько факторов: температура ниже нуля градусов, очень высокая влажность и пористая гниющая древесина. За счет поселившихся в ней грибов Exidiopsis effusa волоски сохраняют свою форму.

