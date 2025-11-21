Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

В Саду соловьев появился волосатый лед — это редкое природное явление

В пермском Саду соловьев заметили редкое природное явление — «ледяные волосы». Они представляют собой тончайшие замерзшие нити длиной около 20 см.

Екатерина Никитина
Екатерина Никитина

«Ледяные волосы» (их еще называют «снежные волосы», «ледяная борода» и «мохнатый лед») появились на трухлявом заповеднике. Фотографией чудесного явления поделилась Екатерина Никитина. «Получается, что наши трухлявые заповедники не только радуют нас разнообразными грибами в течение лета, но и показывают удивительные и редкие природные явления во время предзимья», — рассказали в соцсетях Сада соловьев.

Для возникновения редкого природного явления важны несколько факторов: температура ниже нуля градусов, очень высокая влажность и пористая гниющая древесина. За счет поселившихся в ней грибов Exidiopsis effusa волоски сохраняют свою форму.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: