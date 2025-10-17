Приток в Камское водохранилище упал до аномально низких значений

Приток воды в Камское водохранилище опустился до очень низких значений из-за аномального дефицита осадков на севере Пермского края. Как сообщают в ГИС-центре ПГНИУ, за первую половину осени там выпало около 30% от нормы.
14 октября приток в Камское водохранилище упал до значения 577 куб.м/сек. И это самое низкое значение за два года с октября 2023 года, хотя до рекордного минимума 466 куб. м/сек еще далеко. В ГИС-центре говорят, что текущее значение для середины октября тоже аномально низкое.
В ближайшую неделю приток в Камское водохранилище может сохраниться на прежнем уровне. Но в конце месяца он может сильно вырасти из-за обильных осадков на севере региона.
