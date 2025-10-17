Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Приток в Камское водохранилище упал до аномально низких значений

Приток воды в Камское водохранилище опустился до очень низких значений из-за аномального дефицита осадков на севере Пермского края. Как сообщают в ГИС-центре ПГНИУ, за первую половину осени там выпало около 30% от нормы.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

14 октября приток в Камское водохранилище упал до значения 577 куб.м/сек. И это самое низкое значение за два года с октября 2023 года, хотя до рекордного минимума 466 куб. м/сек еще далеко. В ГИС-центре говорят, что текущее значение для середины октября тоже аномально низкое.

В ближайшую неделю приток в Камское водохранилище может сохраниться на прежнем уровне. Но в конце месяца он может сильно вырасти из-за обильных осадков на севере региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: