Приток в Камское водохранилище упал до аномально низких значений

14 октября приток в Камское водохранилище упал до значения 577 куб.м/сек. И это самое низкое значение за два года с октября 2023 года, хотя до рекордного минимума 466 куб. м/сек еще далеко. В ГИС-центре говорят, что текущее значение для середины октября тоже аномально низкое.

В ближайшую неделю приток в Камское водохранилище может сохраниться на прежнем уровне. Но в конце месяца он может сильно вырасти из-за обильных осадков на севере региона.