Карантин из-за жука-полиграфа ввели еще на 119 тысячах гектарах лесов

Карантинные зоны по жуку-полиграфу ввели в лесничествах вблизи сел Уинское, Аспа, Орда, Сыра, а также поселков Голдыревский и Суксун. Их общая площадь превысила 119 тыс. га.

В пресс-службе Россельхознадзора напомнили, что введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на своевременную локализацию очагов и исключение дальнейшего распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае. Самым действенным способом борьбы с жуком-вредителем называют санитарную рубку.