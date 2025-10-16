Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Поделиться:

Карантин из-за жука-полиграфа ввели еще на 119 тысячах гектарах лесов

Очаги распространения уссурийского полиграфа выявили на новых территориях в лесах Октябрьского, Кунгурского, Ординского и Кишертского лесничеств Пермского края.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Карантинные зоны по жуку-полиграфу ввели в лесничествах вблизи сел Уинское, Аспа, Орда, Сыра, а также поселков Голдыревский и Суксун. Их общая площадь превысила 119 тыс. га.

В пресс-службе Россельхознадзора напомнили, что введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на своевременную локализацию очагов и исключение дальнейшего распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае. Самым действенным способом борьбы с жуком-вредителем называют санитарную рубку.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: