Советы по подкормке птиц и аудиогид: в парках долины Егошихи появились новые стенды

Шесть новых стендов установили в экопарке «Зеленка»: на них размещена информация о редких растениях, растущих в этом месте, биоразнообразии территории и история названия одноименной реки. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на стендах также можно найти советы об экологических практиках — «Подкормка птиц», «Трухлявый заповедник» и «Экопикник».

В парке Жунева установлен стенд, посвященный его арт-объекту «Гусеница». Там же размещен QR-код с аудиогидом, который проведет по ключевым точкам парка.

Информационный обзор редакции.