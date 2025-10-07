Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Советы по подкормке птиц и аудиогид: в парках долины Егошихи появились новые стенды

В экопарках долины реки Егошиха появились новые информационные стенды. Их девять, и все они направлены на повышение экологической грамотности и вовлечение горожан в сохранение природы.

Пресс-служба администрации Перми

Шесть новых стендов установили в экопарке «Зеленка»: на них размещена информация о редких растениях, растущих в этом месте, биоразнообразии территории и история названия одноименной реки. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на стендах также можно найти советы об экологических практиках — «Подкормка птиц», «Трухлявый заповедник» и «Экопикник».

В парке Жунева установлен стенд, посвященный его арт-объекту «Гусеница». Там же размещен QR-код с аудиогидом, который проведет по ключевым точкам парка.

Информационный обзор редакции.

