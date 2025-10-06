Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермский край стал лидером в экологическом рейтинге по качеству воды

Пермский край назвали регионом, в котором сложилась благоприятная ситуация по обеспеченности питьевой водой и загрязнению воды. В этом же списке — Оренбургская область и Ставропольский край.

Исследование, посвященное экологии, проводили авторы проекта «Если быть точным», в него не попали 11 регионов России из-за недостаточности данных. В общем рейтинге учитывались полученные баллы за качество воды, почвы и воздуха за 2023 год. Пермский край получил 4,5 балла и занял 41-е место (из 74).

За качество воды Пермский край получил 1,3 балла — это один из лучших показателей, самая плохая ситуация наблюдается в Калмыкии (8,8 балла). Качество почв в Прикамье оценили в 1,9 балла, лучшие результаты в Вологодской области (1,3), худшие — в Тульской области и Москве (7,6 балла). Состояние воздуха в Пермском крае на среднем уровне — 3,3 балла, лучше всего оно в Карачаево-Черкессии и на Чукотке (1,2 балла), хуже — в Красноярском крае (8,8).

