Пермский край стал лидером в экологическом рейтинге по качеству воды

Исследование, посвященное экологии, проводили авторы проекта «Если быть точным», в него не попали 11 регионов России из-за недостаточности данных. В общем рейтинге учитывались полученные баллы за качество воды, почвы и воздуха за 2023 год. Пермский край получил 4,5 балла и занял 41-е место (из 74).

За качество воды Пермский край получил 1,3 балла — это один из лучших показателей, самая плохая ситуация наблюдается в Калмыкии (8,8 балла). Качество почв в Прикамье оценили в 1,9 балла, лучшие результаты в Вологодской области (1,3), худшие — в Тульской области и Москве (7,6 балла). Состояние воздуха в Пермском крае на среднем уровне — 3,3 балла, лучше всего оно в Карачаево-Черкессии и на Чукотке (1,2 балла), хуже — в Красноярском крае (8,8).

Информационный обзор редакции.