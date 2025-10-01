У экопарков долины реки Егошиха появились аудиогиды: они рассказывают об исторических и природных значениях этих мест

Серия аудиогидов, посвященных Егошихе, состоит из трех частей, соответствующих трем локациям — паркам Жунева, «Городские горки» и «Разгуляй». Каждый аудиогид рассказывает об историческом и природном значении природных экопарков, расположенных в долине реки. Например, аудиогид по «Разгуляю» раскроет тему ландшафта этого участка, историю строительства медеплавильного завода, трамвайного моста, а также истории Егошихинского пруда и Мичуринских садов.

Автором проекта стала журналист, радиоведущая и номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» Аника Рик. Ранее она создала спектакль-променад «Речные истории», который также посвящен малым рекам Перми.

