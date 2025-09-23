Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Более 1700 деревьев высадят этой осенью вдоль улиц и в долинах малых рек

В Перми стартовала осенняя озеленительная кампания. Вдоль улиц во всех районах города и в долинах малых рек высадят более 1700 деревьев и около 8000 кустарников ценных пород.

Пресс-служба администрации Перми

На «гостевом маршруте» продолжается посадка порядка тысячи деревьев и кустарников, в долинах малых рек высаживают 200 деревьев и более 2700 кустарников.

В пресс-службе администрации города рассказали, что высадят те породы, которые хорошо приживаются в городской среде и устойчивы к антропогенной нагрузке. В списке: липа мелколистная, яблоня ягодная, ива Памяти Бажова, береза повислая, рябина обыкновенная, лиственница сибирская, сирень венгерская, пузыреплодник калинолистный, арония черноплодная, спирея японская, чубушник венечный, барбарис, дерен.

