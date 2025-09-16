Карантин из-за уссурийского полиграфа ввели еще в нескольких лесничествах Пермского края

Уссурийский полиграф продолжает повреждать хвойные леса Пермского края. Очаги распространения жука-вредителя выявили на территории лесных массивов Чусовского, Осинского, Пермского и Кудымкарского лесничеств.
Карантинные фитосанитарные зоны по жуку-полиграфу установили на 166 тыс. га. В эту территорию входят земли лесного фонда и населенных пунктов, расположенных вблизи города Чусовой, поселков Всесвятская, Южный, Юго-Камский, деревни Усть-Пизя и села Белоево.
В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на своевременную локализацию очагов и исключение дальнейшего распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае. Самым действенным способом борьбы с жуком-вредителем называют санитарную рубку.
