Карантин из-за уссурийского полиграфа ввели еще в нескольких лесничествах Пермского края

Карантинные фитосанитарные зоны по жуку-полиграфу установили на 166 тыс. га. В эту территорию входят земли лесного фонда и населенных пунктов, расположенных вблизи города Чусовой, поселков Всесвятская, Южный, Юго-Камский, деревни Усть-Пизя и села Белоево.

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на своевременную локализацию очагов и исключение дальнейшего распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае. Самым действенным способом борьбы с жуком-вредителем называют санитарную рубку.