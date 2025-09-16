Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Коммунальщики повредили столетний дуб у Средней дамбы

Пермские коммунальщики во время раскопок повредили корни столетнего дуба. Дерево, находящееся у Средней дамбы, ранее было включено в реестр особо ценных зеленых насаждений города.

Надежда Баглей/ВКонтакте

На проблему обратила внимание координатор Сада соловьев, экоактивистка Надежда Баглей. «Все раскопали и ушли, наплевав на то, что засыхает вся корневая система векового дерева, охраняемого региональным законодательством», — написала Надежда в социальных сетях.

После случившегося коммунальщики все-таки зарыли яму под столетним дубом, но строительный мусор после работ остался, а растительный покров и почвенный слой так и не восстановили.

Информационный обзор редакции.

