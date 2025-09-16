Коммунальщики повредили столетний дуб у Средней дамбы

На проблему обратила внимание координатор Сада соловьев, экоактивистка Надежда Баглей. «Все раскопали и ушли, наплевав на то, что засыхает вся корневая система векового дерева, охраняемого региональным законодательством», — написала Надежда в социальных сетях.

После случившегося коммунальщики все-таки зарыли яму под столетним дубом, но строительный мусор после работ остался, а растительный покров и почвенный слой так и не восстановили.

Информационный обзор редакции.