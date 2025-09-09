Новый экологический парк появится в заповеднике «Вишерский»

В соцсетях заповедника рассказали, что чащобе установят фигуры животных в натуральную величину, а на табличках вдоль троп — информация о флоре и фауне таежного леса, которую будут дополнять куар-коды с фото и видео из жизни животных в естественной среде обитания. В экопарке смонтируют видеонаблюдение для безопасности заповедной территории и ее посетителей.

Также в планах внедрить новые форматы экологического просвещения: авторские экскурсии по экопарку от сотрудников заповедника «Вишерские» и экоуроки для школьников.

