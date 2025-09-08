Первый центр экологической культуры откроется в парке «Балатово»

Как рассказали в дирекции ООПТ Пермского края, выставочная площадь центра превышает 260 м2. Помещение делится на девять экспозиционных зон, которые рассказывают о заповедной системе России, ее миссии и роли в сохранении природы, в том числе с помощью фиджитал-экспонатов, vr-приложений и других мультимедийных элементов. Важное место уделено региональным особо охраняемым природным территориям, а также Черняевскому лесу и его особенностям.

Центральным элементом экспозиции стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга», отражающий уникальное строение организма животного и его особенности. В локации «Южная тайга» представлен интерактивный модуль «Следы животных», активируя изображение следа, можно услышать голос соответствующего обитателя фауны. Часть зоны «Кунгурская лесостепь» стилизована под грот одной из самых популярных достопримечательностей Пермского края — Кунгурской пещеры.

На прилегающей территории есть экотропы, позволяющие на практике познакомиться с природным богатством региона.