Проект по раздельному сбору мусора в желтых контейнерах-сетках закрывается

У компании возникли трудности, которые сделали дальнейшее продолжение проекта нецелесообразным. Также причиной стали финансовые ограничения — отсутствие господдержки и высокие процентные ставки и как следствие недостаток средств для поддержания инфраструктуры сбора и переработки. «Проект появился 8 лет назад, когда в городе Пермь не было других систем раздельного сбора отходов и все отходы просто захоранивались. В настоящее время в Пермском крае более половины ТКО сортируются перед захоронением и вторичные материалы направляются на повторное использование», — рассказали в пресс-службе «Буматики».

В компании заявили, что намерены сосредоточиться на развитии глубокой переработки полимерных отходов, а также стекла, материалов из древесины и строительного мусора.

