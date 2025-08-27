Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проект по раздельному сбору мусора в желтых контейнерах-сетках закрывается

В Перми собираются закрыть проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Желтые контейнеры-сетки «Буматики» располагались на мусорных площадках в Перми, а также в Краснокамске и Лысьве.

Пресс-служба ООО «Буматика»

У компании возникли трудности, которые сделали дальнейшее продолжение проекта нецелесообразным. Также причиной стали финансовые ограничения — отсутствие господдержки и высокие процентные ставки и как следствие недостаток средств для поддержания инфраструктуры сбора и переработки. «Проект появился 8 лет назад, когда в городе Пермь не было других систем раздельного сбора отходов и все отходы просто захоранивались. В настоящее время в Пермском крае более половины ТКО сортируются перед захоронением и вторичные материалы направляются на повторное использование», — рассказали в пресс-службе «Буматики».

В компании заявили, что намерены сосредоточиться на развитии глубокой переработки полимерных отходов, а также стекла, материалов из древесины и строительного мусора.

Недавно мы рассказывали о том, что за год пермяки сдали на переработку больше 39 тонн картона, батареек и другого вторсырья.

Информационный обзор редакции.

