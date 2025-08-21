Карантин по уссурийскому полиграфу ввели в Горнозаводском районе

По данным пресс-службы Россельхознадзора Пермского края, каратин из-за полиграфа ввели площади 89 тыс. га вблизи поселков Теплая гора, Медведка, Промысла.

В конце июля карантин по полиграфу ввели в Куединском, Кишертском и Сивинском лесничествах. Впервые следы распространения вредителя в Пермском крае обнаружили летом 2022 года.