Штрафы за газоны «под ноль» собрались вводить в Перми

В Перми собираются ввести штрафы за кошение газонов ниже 4 см, то есть «под ноль». Сейчас городские власти готовят соответствующие изменения в законопроект, рассказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев во время прямого эфира ЦУР Пермского края.

Кошение газонов «под ноль» запрещено, и в большинстве случаев это правило подрядчики соблюдают. По словам Дмитрия Андреева, штрафы должно снизить градус недовольства из-за «лысых» газонов. «Да, просто неприглядно выглядят одну-две недели после такого кошения, но в миллионном городе оно необходимо. Это важно для поддержания санитарной функции: от клещей, от вредителей, от различных грибковых заболеваний, которые могут распространяться. Кошение особенно необходимо вдоль дорог», — объяснил начальник управления по экологии и природопользованию.

Напомним, в феврале 2024 года в правилах благоустройства определили вид и высоту газонов в Перми.

