Итальянский клоп и стрекоза красотка: появилось большое граффити с обитателями Серебрянского парка

В Серебрянском парке, который находится в долине реки Данилиха, нарисовали огромное граффити на экологическую тему. Арт-объект занимает 140 м2, над ним работали несколько художников: Георгий Меркурьев, Александр Артов, Александр Тебсов и Егор Стено.

Продюсерский центр «Добротолюбие»/ВКонтакте
Продюсерский центр «Добротолюбие»/ВКонтакте
Продюсерский центр «Добротолюбие»/ВКонтакте

На граффити изображены животные и растения, которые обитают на этой особой охраняемой природной территории. Среди них: зарянка, клен остролистный, стрекоза красотка, итальянский клоп, калина, щегол, шершень. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что художники использовали оттенки, соответствующие окружающей среде.

Сейчас территорию Серебрянского парка благоустраивают: устанавливают освещение, строят велопешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Тут же появится визит-центр, посвященный истории озеленения Перми.

