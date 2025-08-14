Итальянский клоп и стрекоза красотка: появилось большое граффити с обитателями Серебрянского парка

В Серебрянском парке, который находится в долине реки Данилиха, нарисовали огромное граффити на экологическую тему. Арт-объект занимает 140 м2, над ним работали несколько художников: Георгий Меркурьев, Александр Артов, Александр Тебсов и Егор Стено.
На граффити изображены животные и растения, которые обитают на этой особой охраняемой природной территории. Среди них: зарянка, клен остролистный, стрекоза красотка, итальянский клоп, калина, щегол, шершень. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что художники использовали оттенки, соответствующие окружающей среде.
Сейчас территорию Серебрянского парка благоустраивают: устанавливают освещение, строят велопешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Тут же появится визит-центр, посвященный истории озеленения Перми.
Комментарии (0)