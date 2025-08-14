Итальянский клоп и стрекоза красотка: появилось большое граффити с обитателями Серебрянского парка

На граффити изображены животные и растения, которые обитают на этой особой охраняемой природной территории. Среди них: зарянка, клен остролистный, стрекоза красотка, итальянский клоп, калина, щегол, шершень. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что художники использовали оттенки, соответствующие окружающей среде.

Сейчас территорию Серебрянского парка благоустраивают: устанавливают освещение, строят велопешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Тут же появится визит-центр, посвященный истории озеленения Перми.