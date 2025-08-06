Деревья в сквере у оперного театра получили охранный статус

Три белых тополя находятся в сквере у театра оперы и балета. Они считаются старовозрастными, им более 100 лет и растут в знаковом месте Перми. Еще одно дерево из списка — ель у Дома-музея «Подпольная типография», наследующая его историю.

Черешчатому дубу на улице Революции, 3 более 70 лет. Хотя по другим источникам считается, что он растет в Перми с 1830 года.