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Деревья в сквере у оперного театра получили охранный статус

Пять деревьев в Перми получили охранный статус особо ценных зеленых насаждений. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Пресс-служба администрации Перми

Три белых тополя находятся в сквере у театра оперы и балета. Они считаются старовозрастными, им более 100 лет и растут в знаковом месте Перми. Еще одно дерево из списка — ель у Дома-музея «Подпольная типография», наследующая его историю.

Черешчатому дубу на улице Революции, 3 более 70 лет. Хотя по другим источникам считается, что он растет в Перми с 1830 года.

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