В малые реки в Перми могут выпустить рыб

Развитие долин малых рек и самих водоемов в Перми может выйти на новый уровень. Городские власти задумались о том, чтобы выпустить в малые реки рыб.
Сначала планируется ряд исследований и консультаций с экспертами по экологии, гидрологии и биологии водных ресурсов, чтобы определить конкретные водоемы, в которые можно было бы выпустить рыб. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на администрацию Перми, также нужно провести комплексную работу по улучшению качества воды в реках.
Информационный обзор редакции.
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