В малые реки в Перми могут выпустить рыб

Сначала планируется ряд исследований и консультаций с экспертами по экологии, гидрологии и биологии водных ресурсов, чтобы определить конкретные водоемы, в которые можно было бы выпустить рыб. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на администрацию Перми, также нужно провести комплексную работу по улучшению качества воды в реках.

Информационный обзор редакции.