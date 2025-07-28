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В парке Каменских высадят красную смородину, черемуху и сосны

Парк Каменских в долине реки Данилиха расчищают от поросли, также там проводят санитарную и омолаживающую обрезку деревьев. В пресс-службе администрации Перми объяснили, что специалисты обнаружили дупла в стволах и участки с поврежденной древесиной, а также наклоненные стволы.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

После этого в экопарке планируют сделать компенсационные посадки деревьев. Эти работы намерены закончить до 15 октября 2025 года.

Всего в рамках проекта «Зеленое кольцо» в парке Каменских должны высадить более 100 деревьев и около 800 кустарников. Среди них: ель, сосна, береза, клен Гиннала, тополь, черемуха, рябина, красная смородина, ирга, сирень.

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