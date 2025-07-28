В парке Каменских высадят красную смородину, черемуху и сосны

После этого в экопарке планируют сделать компенсационные посадки деревьев. Эти работы намерены закончить до 15 октября 2025 года.

Всего в рамках проекта «Зеленое кольцо» в парке Каменских должны высадить более 100 деревьев и около 800 кустарников. Среди них: ель, сосна, береза, клен Гиннала, тополь, черемуха, рябина, красная смородина, ирга, сирень.