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Благоустройство долины реки Егошихи готово на 98 процентов

Благоустройство долины реки Егошиха близится к завершению. В эту территорию входят пять экопарков: «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Жунев» и «Зеленка». Общая протяженность обустроенных маршрутов составляет 3,7 км.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, общая готовность благоустройства долины реки Егошиха составляет 98%. Будут работать два визит-центра. Один разместится у Северной дамбы, другой — у Средней дамбы. В них будут организовывать экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что в визит-центре у Северной дамбы проводят электромонтажные и отделочные работы, рабочие обустраивают подъезд к нему.

Недавно мы рассказывали (и показывали!), что происходит в экопарках Данилихи и Егошихи.

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