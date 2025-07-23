Благоустройство долины реки Егошихи готово на 98 процентов

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, общая готовность благоустройства долины реки Егошиха составляет 98%. Будут работать два визит-центра. Один разместится у Северной дамбы, другой — у Средней дамбы. В них будут организовывать экологические экскурсии, экопрактики, мастер-классы, выставки и мероприятия.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что в визит-центре у Северной дамбы проводят электромонтажные и отделочные работы, рабочие обустраивают подъезд к нему.

Недавно мы рассказывали (и показывали!), что происходит в экопарках Данилихи и Егошихи.