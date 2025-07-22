Уссурийский полиграф распространился на новые лесные массивы в Пермском крае

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что карантинные зоны из-за уссурийского полиграфа ввели в этих лесничествах, а также на землях в районе сел Большие Кусты, Ошья, Верхняя Сава, Сыра, Серьгино, Екатерининское, урочищ нескольких колхозов. Общая площадь территории, на которой действует карантин, около 145 тыс. га.

Впервые следы распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае обнаружили летом 2022 года. Жук повредил пихтовые деревья в 43 муниципалитетах. Самым эффективным способом борьбы с полиграфом называют санитарную рубку деревьев, но вырубленные леса обещают восстанавливать.