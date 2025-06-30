Для Кунгурской ледяной пещеры разрабатывают проект безопасной эксплуатации

Потенциальному оператору Кунгурской ледяной пещеры нужно будет разработать технический проект, план охраны объекта и программу мониторинга его состояния. В июне Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края подала заявку на получение права пользования участками недр Кунгурской ледяной пещеры, чтобы создать особо охраняемый геологический объект.

После этого должны начаться подготовительные работы для открытия пещеры для посетителей. По словам замминистра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Полшведкина, их число будет скорректировано с учетом рекомендаций, которые дадут ученые.

Напомним, ранее в министерстве природных ресурсов Пермского края были обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры. По словам главы ведомства, владелец без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны. В мае Роснедра отозвало лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Пещеру закрыли для экскурсий.