В Саду Соловьев появился «домик хоббитов»: рассказываем, кто в нем будет жить

«Дом хоббита» создали художница Анастасия Стэфа и мастер Денис Букаев. Поленья между собой скреплены саморезами и гвоздями, а дверь носит декоративную функцию. Объект намерены дополнить навесами над дверцей и ручкой-кольцом.

Ранее мы рассказывали о том, что весной на реке Данилиха в Перми установили плавучий домик для уток.

Информационный обзор редакции.