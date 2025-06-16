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В Саду Соловьев появился «домик хоббитов»: рассказываем, кто в нем будет жить

В Саду Соловьев появился очаровательный экологический арт-объект — «домик хоббитов». Это трухлявый заповедник, построенный из старой древесины. По словам создателей Сада Соловьев, скоро в домике заведутся жужелицы, грибы и мхи.

Сад Соловьев у речки Уинки/ВКонтакте

«Дом хоббита» создали художница Анастасия Стэфа и мастер Денис Букаев. Поленья между собой скреплены саморезами и гвоздями, а дверь носит декоративную функцию. Объект намерены дополнить навесами над дверцей и ручкой-кольцом.

Ранее мы рассказывали о том, что весной на реке Данилиха в Перми установили плавучий домик для уток.

Информационный обзор редакции.

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