В Саду Соловьев появился «домик хоббитов»: рассказываем, кто в нем будет жить

В Саду Соловьев появился очаровательный экологический арт-объект — «домик хоббитов». Это трухлявый заповедник, построенный из старой древесины. По словам создателей Сада Соловьев, скоро в домике заведутся жужелицы, грибы и мхи.
«Дом хоббита» создали художница Анастасия Стэфа и мастер Денис Букаев. Поленья между собой скреплены саморезами и гвоздями, а дверь носит декоративную функцию. Объект намерены дополнить навесами над дверцей и ручкой-кольцом.
Ранее мы рассказывали о том, что весной на реке Данилиха в Перми установили плавучий домик для уток.
Информационный обзор редакции.
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