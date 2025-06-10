В Черняевском лесу за ДКЖ установили детскую площадку и уличную библиотеку

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что новая детская площадка включает качели, горки, развивающий игровой комплекс, а также парклет «Уличная библиотека».

На этом же участке установили четыре входные группы, опоры и светильники наружного освещения. Сейчас планируется установка системы видеонаблюдения.