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В Черняевском лесу за ДКЖ установили детскую площадку и уличную библиотеку

В Черняевском лесу, на участке от ДКЖ до улицы Подлесная, наконец закончили установку детской площадки. Ранее работы выполнял другой подрядчик, с которым расторгли договор из-за нарушения проекта.

Виталий Кокшаров
Виталий Кокшаров
Виталий Кокшаров
Виталий Кокшаров
Виталий Кокшаров

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что новая детская площадка включает качели, горки, развивающий игровой комплекс, а также парклет «Уличная библиотека».

На этом же участке установили четыре входные группы, опоры и светильники наружного освещения. Сейчас планируется установка системы видеонаблюдения.

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